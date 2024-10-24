«صحة الشيوخ»: توصيات المؤتمر العالمى للسكان جاءت في الوقت المناسب

أشاد الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوصيات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية فى جلسته الختامية ، التي كان أبرزها الوصول الى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمنى المعد و مواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشأت الصحية و الكوادر الطبية و رفع كفاءتهم و ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وقال “خضير" في بيان له إن توصيات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية جاءت في الوقت المناسب لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي، الافتا الي أن لجنة الشئون الصحية بالشيوخ اكد خلال الاونة الاخيرة علي تنفيذ جزء كبير من هذه التوصيات والتي كان ابرزها رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.

وأشاد رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، بالتوصية الخاصة برعاية حقوق المرأة الإنجابية و تنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع، مؤكدًا انها جاءت في الصميم لكون أن محافظات الصعيد تحتاج الي حملات توعية كبيرة لتنظيم الأسرة وتعزيز حقوق المرأة الإنجابية بعد ان شهدت زيادة كبيرة في نسبة السكان.