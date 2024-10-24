محافظ البحيرة تتفقد محطة الزهراء لإنتاج البيض.. صور

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمحطة الزهراء لإنتاج البيض بمنطقة جبارس التابعة للإصلاح الزراعي ، بحضور المهندس كامل غانم، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، في إطار جهود المحافظة لدعم القطاع الزراعي والحيواني والداجني وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

وتمتد المحطة على مساحة 11 فدانًا، وتنتج سنويًا 15 مليون بيضة، حيث تضم 3 عنابر إنتاج تحتوي على 65 ألف طائر، بالإضافة إلى عنبر تربية يضم 23 ألف طائر.

وتوفر المحطة فرص عمل لـ 28 عاملًا، وتنتج يوميًا حوالي 1000 طبق بيض يُباع بسعر 150 جنيهًا ضمن المبادرات الرئاسية والوزارية التي تهدف لتخفيض الأسعار على مستوى المحافظة.

وأثناء الزيارة، تابعت المحافظ الأماكن المقرر إجراء التوسعات المستقبلية بالمحطة والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض.

كما تفقدت محافظ البحيرة المزرعة السمكية التابعة للمحطة، والتي تنتج حوالي 20 ألف سمكة، ما يعزز من تنوع الإنتاج ويساهم في توفير الأسماك بالاسعار التنافسية.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالدور الهام الذي تقوم به محطة الزهراء في دعم المبادرات المحلية لتخفيض الاسعار من خلال توفير البيض بجوده عالية وبأسعار مناسبة، من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بنطاق المحافظة.