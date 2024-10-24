رسميًا.. إقالة مانشيني من تدريب منتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني من تدريب منتخب السعودية.

وفسخ الاتحاد السعودي تعاقده مع مانشيني، ليرحل المدرب الإيطالي عن تدريب منتخب السعودية، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

وجاء قرار الإقالة بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، أبرزها الهزيمة أمام اليابان والتعادل مع البحرين في تصفيات كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد السعودي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، أكد فيه على أن مجلس الإدارة ومدرب المنتخب اتفقا على إنهاء العلاقة التعاقدية مع روبرتو مانشيني.

إقالة مانشيني من تدريب منتخب السعودية

وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة يتقدم بالشكر للإيطالي مانشيني على جهوده خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المستقبلية.

وخلال فترة توليه تدريب المنتخب السعودي، خاض مانشيني 18 مباراة، حقق فيها 7 انتصارات و6 تعادلات و5 هزائم.

ورغم هذه الأرقام، إلا أن النتائج الأخيرة للمنتخب السعودي، خاصة في تصفيات كأس العالم، لم ترق إلى طموحات الجماهير والمسؤولين.

وتعد هزيمة السعودية أمام اليابان و تعادلها مع البحرين من أبرز الأسباب التي أدت إلى إقالة مانشيني، حيث مثلت هذه النتائج ضربة قوية لآمال الأخضر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وبسبب هذه النتائج، تراجع منتخب السعودية في تصنيف «فيفا» الشهري، حيث كان يحتل المركز الـ 56 عالميًا ليتراجع إلى المرتبة 59.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن العمل جارٍ على اختيار المدرب الجديد للمنتخب، وسيتم الإعلان عن اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة.