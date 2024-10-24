لمدة 3 ساعات.. قطع المياه عن عدة أحياء بمدينة الخارجة في الوادى الجديد

اعلنت محافظة الوادى الجديد منذ قليل، أنه سيجري قطع المياه عن عدة احياء بمدينة الخارجة لمدة 3 ساعات وذلك بسبب عطل مفاجئ باحد الخطوط الرئيسية.

وقالت المحافظة في بيان لها، إنه تقرر قطع مياه الشرب عن احياء حى السلام واميتالكو وحى الامل أبراج الشريف وخلف المتحف وذلك من الساعه الثامنة مساءا وحتى الساعه الحادية عشر بسبب عطل مفاجئ امام احدى محطات الشرب الامر الذي سيؤدى لقطع المياه لحين اصلاح العطل.

وأضافت المحافظة، انه الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب دفعت باطقم فنية لمكان العطل لاصلاحه في اسرع وقت وضمان عودة ضخ المياه لمنازل المواطنين.