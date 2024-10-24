غادة عبد الرحيم: الاستثمار في التعليم والتمكين الاقتصادي أهم توصيات مؤتمر السكان والصحة

قالت الدكتورة غادة عبد الرحيم

أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، إن محور التنمية البشرية من أهم المحاور التي تضمنت العديد من التوصيات في مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

وأضافت أن التوصيات الخاصة بمحور "التنمية البشرية"؛ تضمنت الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الاطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته، و الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و تعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل، و إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد، و الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب، و توفير التمويل المستدام و الانفاق على التنمية البشرية ، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.

وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع، وإعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن، وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي، وتمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي و الشمول المالي.

وأكدت أن التوصيات شملت، تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص، و الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية، و تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيل، و مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.