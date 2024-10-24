السوبر المصرى.. شوط أول "مشتعل" بين الأهلى والزمالك بدون أهداف

انتهى الشوط الأول، بين فريق الزمالك ونظيره الأهلى، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب “أستاد محمد بن زايد”، ضمن منافسات نهائى بطولة كأس السوبر المحلي، والذي تستضيفه دولة الإمارات.



وسيطر الأهلي نسبياً على مجريات الشوط الأول، ولكن فشل في ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل اي أهداف، رغم حصول اللاعب حسين الشحات على انفراد في الدقيقة الـ 9 ، و الفلسيطنى وسام أبوعلى على فرصه حقيقة، إلا ان حارس الزمالك محمد عواد تألق في التصدي لهما.



وفي الدقيقة الـ 20 انقذت العارضة مرمى الزمالك من هز شباكه، بعد أن سدد يحيى عطية الله لاعب الأهلى كرة قوية، جاءت على يسار محمد عواد حارس الأبيض.



وفي الدقيقة الـ 30 ألغت تقنية الفار هدفا لسيف الدين الجزيرى لصالح الزمالك، بداعى التسلل.



تشكيل الأهلي



وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل الأهلي الذي سيخوض به الفريق الأحمر، لخوض مواجهته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.



وشهد تشكيل الأهلي أمام الزمالك، عودة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر لحراسة عرين الفريق بعدما غاب عن لقاء سيراميكا كليوباترا في البطولة المحلية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحي عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: وسام أبو علي.



تشكيل الزمالك



وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى : محمد عواد.



خط الدفاع : محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.



خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.



خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.