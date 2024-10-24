«الجارديان»: حمى الضنك تسجل 12.4 مليون حالة فى 2024

نشرت صحيفة “الجارديان ”البريطانية تقرير عن حمى الضنك هى عدوى فيروسية تنتقل إلى البشر عن طريق لدغات البعوض المصاب، تُعرف باسم "حمى تكسير العظام" بسبب الألم الشديد الذى قد يسببه المرض فى العضلات والمفاصل. تنتشر حمى الضنك فى المناطق المدارية وشبه المدارية حول العالم، بما فى ذلك أمريكا اللاتينية، جنوب شرق آسيا، أفريقيا، وبعض المناطق فى منطقة البحر الكاريبي.

أعراض حمى الضنك تشمل الحمى المفاجئة، والصداع الشديد، وآلام فى العضلات والمفاصل، والغثيان، والطفح الجلدي. وفى بعض الحالات، قد تتطور الأعراض إلى شكل أكثر خطورة يُعرف بحمى الضنك النزفية، مما يؤدى إلى نزيف داخلى وانخفاض حاد فى ضغط الدم، ويمكن أن يكون مهددًا للحياة إذا لم يتم التعامل معه بشكل مناسب.

"تتذكر آنا لويزا براغا، وهى عاملة اجتماعية تبلغ من العمر ٣٨ عامًا وأم لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من بيلو هوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيرايس فى البرازيل، قائلة: "كانت الإرهاق شديدًا لدرجة أننى لم أتمكن من الوقوف، وهذا أمر فظيع عندما تحتاج لرعاية طفل، أليس كذلك؟ كان رأسى يؤلمني، وعيناى تؤلماننى – لم أتمكن من إبقائهما مفتوحتين لفترة طويلة".

أصيبت براغا بحمى الضنك فى مارس، وهى واحدة من الملايين الذين شعروا بتأثيرات الفيروس هذا العام مع مواجهة العالم لأكبر تفشٍ على الإطلاق. وصلت الحالات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فى عام ٢٠٢٣، حيث تم الإبلاغ عن ٦.٥ مليون حالة على مستوى العالم – ويبدو أن عام ٢٠٢٤ سيضاعف هذا الرقم، مع تسجيل ١٢.٤ مليون حالة حتى الآن.

البعوض الذى ينقل الفيروس يستفيد من زيادة التحضر، والتغيرات فى المناخ ودرجات الحرارة. فى الوقت نفسه، فإن ارتفاع معدلات السمنة وغيرها من الحالات الصحية المزمنة يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة، وفقًا للعلماء.

تُعرف حمى الضنك أحيانًا باسم "حمى تكسير العظام" – وهو وصف يتماشى مع تجربة براغا. تقول: "أعتبر نفسى أتحمل الألم بشكل جيد، لكن الألم كان شديدًا للغاية".

احتاجت إلى علاج فى المستشفى بعد تدهور حالتها لدرجة أنها بدأت تتقيأ ولم تعد تستطيع الأكل أو الشرب. وتضيف: "حتى بعد دخولى المستشفى لمدة خمسة أيام، بدأت أتحسن تدريجيًا فقط. الإرهاق، على وجه الخصوص، لم يفارقنى لمدة حوالى ١٥ يومًا".

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ٤ مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك والفيروسات ذات الصلة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ٥ مليارات بحلول عام ٢٠٥٠.

ويصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الانتشار السريع فى السنوات الأخيرة بأنه "اتجاه مقلق". "فى ٣ أكتوبر، أطلق استراتيجية عالمية "لمكافحة انتشار حمى الضنك" والأمراض الأخرى التى تنقلها نفس البعوض، مثل فيروس زيكا والشيكونغونيا. ستتطلب الإجراءات فى الخطة، التى تتراوح من المراقبة إلى جهود مكافحة البعوض، ٥٥ مليون دولار (٤٢ مليون جنيه إسترليني) على مدى العام المقبل.

مزيج مميت من العوامل توجد معظم حالات حمى الضنك فى العامين الماضيين فى أمريكا اللاتينية، مع تسجيل أعداد مرتفعة أيضًا فى أجزاء من آفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولكن حالات الإصابة تظهر فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك فى البر الرئيسى الأوروبي. يقول البروفيسور صوفى ياقوب، رئيسة مجموعة أبحاث حمى الضنك فى وحدة الأبحاث السريرية بجامعة أكسفورد فى مدينة هو تشى مينه، فيتنام، إن العالم يواجه مزيجًا من العوامل بما فى ذلك أزمة المناخ، وزيادة الهجرة والتحضر.

النوع من البعوض الذى ينقل حمى الضنك هو Aedes aegypti، خاصة فى جنوب شرق آسيا. ولكن هناك نوعًا ثانيًا يمكنه أيضًا نقل الفيروس: Aedes albopictus – وهو البعوض النمر. يمكن أن يعيش هذا النوع فى مجموعة أكبر من درجات الحرارة، وقد استقر فى مناطق جديدة. إنه متكيف جيدًا مع البيئات الحضرية ويمكن أن يتكاثر فى كمية صغيرة جدًا من المياه الراكدة.

