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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتبة سياسية: مؤتمر دعم لبنان دعا لوقف إطلاق النار

نجاة شرف الدين، الكاتبة
نجاة شرف الدين، الكاتبة السياسية اللبنانية
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قالت نجاة شرف الدين، الكاتبة السياسية اللبنانية، إن فرنسا لها دور أساسي في العمل من بعد أحداث 7 أكتوبر العام الماضي من أجل تهدئة الأوضاع في لبنان.


وأضافت «الكاتبة السياسية» خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن باريس تسعى إلى حل مشكلة الشغور الرئاسي في لبنان، وهو ما صرح به وزير الخارجية الفرنسية في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي جرى عقده اليوم.


وأشارت إلى أنّ الوفد اللبناني الذي شارك في مؤتمر اليوم كان كبيرا؛ بواقع 6 وزراء من لبنان، ووفد من الجيش اللبناني، لافتةً، إلى أنّ الجميع في لبنان دعوا إلى وقف إطلاق النار، وكذلك كل المشاركين في المؤتمر، بما في ذلك، الأمين العام للأمم المتحدة  جوتيريتش.


 

نجاة شرف الدين الكاتبة السياسية اللبنانية فرنسا أحداث 7 أكتوبر العام الماضي