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الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. خلال اجتماعات "بريكس بلس".. السيسي يدعو لتكاتف الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية ووقف التصعيد وتحقيق السلام

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 25 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

خلال اجتماعات "بريكس بلس".. السيسي يدعو لتكاتف الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية ووقف التصعيد وتحقيق السلام
.. وقمة مصرية جنوب إفريقية في روسيا: مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب
الاحتلال يحاول "جر" الجيش اللبناني إلى الحرب
استشهاد 3 جنود لبنانيين بنيران إسرائيلية.. وقلق أمريكي
.. وقتيل وجرحى سوريون في غارات على دمشق وحمص
کتب- محمد سامح القبض على شخصين في سريلانكا بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية ضد الإسرائيليين
"الناتو" يعلن دعمه لتركيا
"الدوما" الروسي يوافق على اتفاقية دفاع مشترك مع كوريا الشمالية
 

بريكس السيسي روسيا دمشق