اقرأ غدًا في "البوابة".. خلال اجتماعات "بريكس بلس".. السيسي يدعو لتكاتف الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية ووقف التصعيد وتحقيق السلام

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 25 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
خلال اجتماعات "بريكس بلس".. السيسي يدعو لتكاتف الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية ووقف التصعيد وتحقيق السلام
.. وقمة مصرية جنوب إفريقية في روسيا: مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب
الاحتلال يحاول "جر" الجيش اللبناني إلى الحرب
استشهاد 3 جنود لبنانيين بنيران إسرائيلية.. وقلق أمريكي
.. وقتيل وجرحى سوريون في غارات على دمشق وحمص
کتب- محمد سامح القبض على شخصين في سريلانكا بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية ضد الإسرائيليين
"الناتو" يعلن دعمه لتركيا
"الدوما" الروسي يوافق على اتفاقية دفاع مشترك مع كوريا الشمالية