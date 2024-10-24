ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. النجوم يتألقون على السجادة الحمراء في افتتاح الجونة السينمائي

جانب من الحضور
جانب من الحضور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء منذ قليل لحضور حفل إفتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بمركز المؤتمرات بمدينة الجونة،وتألق على السجادة الحمراء عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والعالميين، منهم يسرا، انجي المقدم،هاني رمزي، يوسف الشريف، كريم قاسم، أروى جودة، رانيا يوسف وغيرهم.  

يضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة أمينة خليل والممثل أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما يشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.

يشهد افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي توجيه تحية لذكرى الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا خلال العام المنصرم، في لحظات نتذكر فيها من غادرونا بوأرواحهم لكن لا تزال أعمالهم  تضيء سماء الفن. هؤلاء الذين تركوا بصمة لا تمحى في قلوبنا وشاشاتنا، كانوا أكثر من مجرد مبدعين؛ كانوا مرآة لقصصنا، وأحلامنا، وتحدياتنا. 

IMG-20241024-WA0025
IMG-20241024-WA0025
IMG-20241024-WA0028
IMG-20241024-WA0028
IMG-20241024-WA0027
IMG-20241024-WA0027
IMG-20241024-WA0026
IMG-20241024-WA0026

FB_IMG_1729791321205
FB_IMG_1729791321205
FB_IMG_1729791318877
FB_IMG_1729791318877
FB_IMG_1729791313577
FB_IMG_1729791313577
FB_IMG_1729791316370
FB_IMG_1729791316370
مهرجان الجونة السينمائي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدورة السابعة