بالصور.. النجوم يتألقون على السجادة الحمراء في افتتاح الجونة السينمائي

بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء منذ قليل لحضور حفل إفتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بمركز المؤتمرات بمدينة الجونة،وتألق على السجادة الحمراء عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والعالميين، منهم يسرا، انجي المقدم،هاني رمزي، يوسف الشريف، كريم قاسم، أروى جودة، رانيا يوسف وغيرهم.

يضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة أمينة خليل والممثل أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما يشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



يشهد افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي توجيه تحية لذكرى الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا خلال العام المنصرم، في لحظات نتذكر فيها من غادرونا بوأرواحهم لكن لا تزال أعمالهم تضيء سماء الفن. هؤلاء الذين تركوا بصمة لا تمحى في قلوبنا وشاشاتنا، كانوا أكثر من مجرد مبدعين؛ كانوا مرآة لقصصنا، وأحلامنا، وتحدياتنا.

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