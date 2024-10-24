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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

4 شهداء في هجوم إسرائيلي على نادٍ يؤوي نازحين في غزة

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل، وأصيب عدد آخر اليوم الخميس، نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لنادي خدمات المغازي الذي يستضيف نازحين في وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الهجوم أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين في منطقة مفترق زايد شمال قطاع غزة. كما أفادت التقارير بتفجير مباني سكنية في وسط مدينة رفح جنوبي القطاع.

تستمر قوات الاحتلال في عدوانها على غزة من خلال عمليات برية وجوية وبحرية منذ السابع من أكتوبر 2023. وقد أدى هذا العدوان إلى استشهاد 42،847 فلسطينيًا وإصابة 100،544 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الأرقام لا تزال غير نهائية، حيث لا يزال هناك العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة رفح