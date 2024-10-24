ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمرو عبد الحميد: بوتين أشاد بمشاركة السيسي في قمة البريكس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور عمرو عبد الحميد، الإعلامي والباحث السياسي، إن زيارة الرئيس السيسي لقمة البريكس محطة غاية في الأهمية لمصر والمنظمة ذاتها، لافتا إلى أن المنظمة تقوى بالأعضاء الجدد الذي جعلوها تأخذ شكلا محورياً.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الرئيس بوتين أشاد بمشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس، وعلى غرار المشاركة تم عقد لقاء ثنائيا بين الزعيمين.

وصرح الباحث السياسي، بأن قمة البريكس خطوة مهمة نحو عالم يهاجم الهيمنة الغربية – الأمريكية، لافتا إلى أن المنظمة تهدف إلى القيام بدور غاب عن الأمم المتحدة، خاصة في حل الصراعات ومواجهة الأزمات.

وشدد على أن الرئيس السيسي نوه  بفشل المجتمع الدولي في حل الأزمات بالمنطقة، مع ضرورة مراعاة القمة مشاورة ومناقشة سبل الأمن الغذائي والسلم الدولي.

الدكتور عمرو عبد الحميد زيارة الرئيس السيسي لقمة البريكس