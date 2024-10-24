السوبر المصرى.. "فار" يلغى هدفا للجزيرى فى شباك الأهلى

ألغت تقنية "الفار" هدف اللاعب سيف الدين الجزيرى لصالح فريق الزمالك، بداعى التسلل، فى المواجهة التى تجمع فريقه بنظيره الأهلى قى القمة المصرية التى تجمع بينهما على ملعب "استاد محمد بن زايد"، ضمن منافسات نهائى بطولة كأس السوبر المحلى للأبطال، والذى تستضيفه الإمارات.

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وتأهل الزمالك للمباراة بعد الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المبارة التي جمعت بينهما فى نصف النهائي.

بينما تأهل الأهلي على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بعد الفوز بهدفين لهدف فى المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف النهائي.

ويدخل الأهلى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحي عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: وسام أبو علي.

بينما دخل الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد.



خط الدفاع : محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.



خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.



خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".