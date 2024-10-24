اتفاقية بين موسكو وبيونج يانج لتقليل خطر الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن الاتفاقية الجديدة بين روسيا وكوريا الشمالية تهدف إلى تقليل احتمالات نشوب نزاع مسلح في منطقة شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك احتمالية استخدام الأسلحة النووية.

وخلال جلسة عامة لمجلس النواب الروسي، أوضح رودينكو أن هذه الاتفاقية بين موسكو وبيونج يانج تهدف إلى تعزيز الاستقرار في شمال شرق آسيا.

كما تسعى لتأمين توازن القوى في المنطقة، والعمل على تقليل فرص تصاعد الصراعات مجددًا، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة النووية.

وأضاف أن الاتفاقية تشكل أساسًا لتأسيس نظام أمني جديد يمتد عبر القارة الأوراسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن مجلس النواب الروسي صوت بالإجماع في جلسة سابقة على الاتفاقية، التي تركز على التعاون الدفاعي بين الطرفين وتلزم كل منهما بتقديم الدعم في حال تعرض أحدهما لعدوان خارجي.

بموافقة 397 نائبًا، ستُرسل الاتفاقية الآن إلى مجلس الشيوخ الروسي للحصول على الموافقة النهائية.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على هذه الاتفاقية خلال زيارته إلى كوريا الشمالية في شهر يونيو الماضي.