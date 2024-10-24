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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "المنصورة - جمصة"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 5 أشخاص بإصابات بالغة ونزيف في المخ وكسور وجروح خطيرة متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل مساء اليوم  علي طريق رافد "المنصورة - جمصة " بنطاق محافظة الدقهلية، وجري نقل المصابين إلى مستشفى جمصه المركزي لتلقي العلاج اللازم.
تلقي اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغً لمأمور مركز شرطة الستاموني بوقوع حادث تصادم علي طريق رافد "المنصورة جمصه" ،واصابه 5 اشخاص.  
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد محمد حبيب، رئيس المباحث، وسيارات الاسعاف  الي مكان الحادث 

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل مما تسبب فى إصابة كلا من :"أحمد مجدي عبد العزيز البسيوني، 36عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد عصام حفني عبد الفضيل ، 32 عاما، مصاب بجرح بالوجه بعمق 6 سم، و شريف علي مسلم إبراهيم ،37 عاما باشتباه نزيف بالمخ ،و احمد على ابراهيم البدوى ،35 عاما، باشتباه نزيف بالمخ ،احمد مجدي عبدالرازق البسيونى ،34 عاما، بكسر مضاعف بالساقين".

جري نقل المصابين إلي مستشفى جمصه المركزي لتلقي العلاج اللازم  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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