فرنسا تدعو لدعم لبنان وتجمع 800 مليون دولار في مواجهة الأزمة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن هناك وسائل فعالة لتوصيل المساعدات إلى لبنان، مشيرًا إلى أن فرنسا تمكنت من تجميع القوى الدولية لدعم اللبنانيين في اختيار رئيس جديد، وسط مخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في المنطقة، وذلك وفقًا لما بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الوزير الفرنسي أن لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى دعم المجتمع الدولي في ظل الأوضاع الحالية، لافتًا إلى أن النزاعات الأخيرة خلفت أضرارًا غير مسبوقة في البلاد. كما أكد على أن لبنان لا يمتلك خيار الانخراط في هذا الصراع، وأن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل كامل.

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الفرنسي جميع المؤسسات الدولية إلى تقديم المساعدة للبنان، وأشار إلى أن فرنسا تعمل على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأوضح أن عدم وجود رئيس للدولة يمثل خطرًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة ملء هذا الفراغ السياسي. وأعلن أن فرنسا، بالتعاون مع شركائها، تمكنت من جمع أكثر من 800 مليون دولار لدعم لبنان، مؤكدا التزامها الدائم باحترام القانون الدولي.