في شهر العسل.. وفاة عريس الفيوم نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية

شهدت قرية أبو السعود بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، حاله من الحزن الشديد بعد وصول خبر وفاة أحد أبنائها وهو الشاب أحمد لافي الذي توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء قضاءها شهر العسل.

قال محمد عادل، أحد أهالي القرية: "الجميع في حالة ذهول بعد وفاة العريس أحمد لافي، جراء هبوط حاد في الدورة الدموية، وأضاف بأن الشاب احتفل بحفل زفافه منذ قرابة ثلاث اسابيع، دون أي شكوى من أعراض مرضية.وأضاف أن "الفقيد كان نموذجا صادقا للالتزام و الاحترام بين جيرانه وأصدقائه، الأمر الذي جعل خبر وفاته صدمة حزينة ليس لأسرته فحسب بل لجميع أهالي.

حيث سقط علي الارض وتم نقله إلى المستشفى في لمحاولة إسعافه بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، حزنا على الشاب، حيث أطلق عليه أصدقائه والمقربين منه عليه لقب عريس الجنة.