مصرع طفل سقط من شرفة الطابق الرابع فى الدقهلية

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة الدور الدور الرابع بمنزله بمنطقة المعاهدة في مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، وجري نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة .

تلقي اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بمصرع طفل بعد سقوطه من علو.

انتقل ضباط وحدة مباحث السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وسيارة الإسعاف وبالفحص تبين مصرع طفل بعد سقوطه من علو (الدور الرابع) بالخطأ بمنطقة المعاهدة ويدعي"عمر أحمد شعبان، 12 سنة".

جرى نقل جثمان المتوفى الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات