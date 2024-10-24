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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة مساكن تحت الإنشاء بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات تجديد  حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة مساكن تحت الإنشاء بالمرج.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميليه للواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، وعميل سيئ النية، بتهمة سرقة المساكن تحت الإنشاء، بمنطقة المرج.

كانت قوة أمنية قد نجحت في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة أسلاك كهربائية من المساكن "تحت الإنشاء"

بمواجهته اعترف بارتكابه عدد (5 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأنه تصرف فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى (عميله سيئ النية - مقيم بدائرة القسم) 

أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة

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