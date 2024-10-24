تعرف على قرار قاضي المعارضات بشأن عصابة تنتحل صفة ضباط بمدينة نصر

قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمدينة نصر، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميليه للواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي 4 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمدينة نصر.

ونجحت قوة أمنية في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" بإستخدام سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم ، وبحوزتهم (2 كارنية ورخصة قيادة "مزورين" - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة" - والسيارة المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.