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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذة اقتصاد توضح استفادة مصر تكنولوجيا من تجمع "بريكس"

قمة بريكس
قمة بريكس
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أكدت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تعمل في المسارات كافة من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة، إذ تستهدف أن تدخل الرقمنة في كل الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وقالت "نوار"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن مشاركة الدولة المصرية في مجموعة بريكس سيعزز من استخدام التكنولوجيا في الصناعة، إذ يضم هذا التحالف دولة الهند التي أثبتت قدرتها في هذا الصدد، خلال سنوات قليلة مضت.

وأشارت، إلى أنّ مصر ستستفيد من فكرة تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في بريكس، إذ ستعمل المجموعة على إحداث توازن اقتصادي عالمي والبعد عن فكرة هيمنة القطب الواحد.


 

الدكتورة زينب نوار أستاذ الاقتصاد الذكاء الاصطناعي والرقمنة