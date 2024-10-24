حصار إسرائيلي خانق لمستشفى كمال عدوان في غزة وسط نداءات استغاثة طبية

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حصارا بمحيط مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا الواقعة شمال غزة.

الأوضاع داخل المستشفى تتسم بتوتر كبير، حيث تفيد التقارير الطبية الواردة من الداخل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الأعيرة النارية باتجاه المستشفى، ما يهدد سلامة المرضى، ومن بينهم عدد من الأطفال الذين يتلقون العلاج.

المصادر الطبية من داخل المستشفى تشير إلى أن الوضع حرج، حيث يمنع الجنود الإسرائيليون وصول الإمدادات الطبية العاجلة.

وهناك حالات تحتاج إلى تدخل جراحي طارئ، ومع هذا الحصار المفروض، يصبح من الصعب توفير الرعاية اللازمة لإجراء هذه العمليات، خاصة أن العدد الإجمالي للحالات التي تستدعي جراحة فورية يزيد عن 15 شخصًا.

وفي سياق متصل، يستمر التصعيد العسكري في غزة عبر الهجمات البرية والبحرية والجوية، التي بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023.

نتيجة لهذه العمليات المكثفة، ارتفع عدد الضحايا بشكل ملحوظ، حيث تشير الإحصائيات إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مئات الآلاف من الجرحى.