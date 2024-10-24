حبس مالك شركة لاتهامه بالنصب على المواطنين بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس مالك شركة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم

والاستماع إلى عدد من الضحايا وعرض الايصالات على الطب الشرعي.



ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمدينة نصر، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاط الشركتين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

ونجحت قوة أمنية من ضباط مديرية أمن القاهرة، في ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية"- كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وعقود الإتفاق – مجموعة من الإعلانات للشركة – ختم خاص بالشركة - 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية – هاتف محمول للتواصل مع العملاء – مبالغ مالية).

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.