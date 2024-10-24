في شهر النصر.. جامعة قناة السويس تنظم زيارة طلابية إلى متحف القوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر

توجه وفد من أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس لزيارة متحف القوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر، وذلك ضمن احتفالات الجامعة بالذكرى الـ51 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

تأتي هذه الزيارة برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي للدكتور محمد الباز، منسق أسرة طلاب من أجل مصر، والطالب محمد شريف، رائد الأسرة.

وصرح الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تنظم سلسلة من الزيارات الطلابية إلى المتاحف العسكرية، ومن أبرزها "متحف القوات الجوية"، الذي يعرض تاريخ القوات الجوية المصرية بشكل شامل. يحتوي المتحف على قاعة النشأة التاريخية التي تتضمن مجسم حائطي لممر الطائرات، وطائرات من طرازات متنوعة، بالإضافة إلى صور لقادة القوات الجوية منذ تأسيسها، مع عرض الأوسمة التي حصلوا عليها.

كما يضم المتحف مجموعة نادرة من الصور التي توثق مشاركة القوات الجوية في الحروب المختلفة، بدءاً من الحرب العالمية الأولى والثانية، مروراً بتشكيل السلاح الجوي عام 1952، ثم تحويله إلى القوات الجوية عام 1953، ودورها في العدوان الثلاثي، وصولاً إلى حرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر المجيد.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الطلاب زاروا أيضاً بانوراما أكتوبر، التي تم إنشاؤها عام 1983 تخليداً لانتصار أكتوبر المجيد، وتم افتتاحها في 5 أكتوبر 1989، تُوثق البانوراما حرب أكتوبر باستخدام تقنيات عرض متحفي تفاعلي حديثة، وتم تشييدها على مساحة 31 ألف متر مربع، وتضم ساحة مكشوفة يطل عليها المبنى الرئيسي للبانوراما الدائرية، بالإضافة إلى مبنى "تحيا مصر".

كما أكد الدكتور محمد الباز أن الزيارة كانت تجربة تعليمية مميزة، حيث أتاحت فرصة للتعرف على الدور الكبير الذي قامت به القوات الجوية المصرية عبر العصور، وكيف ساهمت في تحقيق النصر في حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن هذه التجربة زادت من وعي الطلاب بتاريخ بلدها وأهمية الحفاظ على هذا التراث العظيم.

تم تنظيم الزيارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر، والأستاذ ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية والأستاذ مصطفى أبو سريع.

أعرب العديد من الطلاب المشاركين في الزيارة عن إعجابهم الشديد بالمتحف وبانوراما أكتوبر، حيث عبر الطالب محمد شريف، رائد أسرة "طلاب من أجل مصر"، عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم هذه الزيارات التي تعزز من وعي الطلاب بتاريخ مصر العسكري وتضحيات الجيش المصري.

وأضاف أن مشاهدة التقنيات التفاعلية التي استخدمت في بانوراما أكتوبر جعلتهم يعيشون أحداث الحرب وكأنهم جزء منها، مما زاد من شعورهم بالفخر