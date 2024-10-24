مصرع نجار مسلح بعد سقوطه من أعلى عقار خلال عمله فى الدقهلية

لقى نجار مسلح مصرعه اثر سقوطه من الدور الثاني أثناء عمله بقرية كفر الجنينة مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، وجري نقل جثمانه إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز،مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة نبروه بسقوط نجار مسلح أثناء عمله باحد العمارات بقرية كفر الجنينة دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وسيارة الإسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط نجار مسلح من الدور الثاني أثناء عمله في احد العمارات.

وبسؤال صاحب العقار تبين ان المتوفي يدعى "محمود عيسي،49 سنة، نجار مسلح"، وجري نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نبروه المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.