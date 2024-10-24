السوبر المصري.. 30 دقيقة سلبية بين الأهلي والزمالك رغم السيطرة الحمراء

انتهت أول نصف ساعة، من المواجهة التي تجمع بين الأهلى والزمالك، في القمة المصرية التى تجمع بينهما على ملعب “أستاد محمد بن زايد”، بالتعادل السلبى بدون اهداف ضمن منافسات نهائى بطولة كأس السوبر المحلي، والذي تستضيفه دولة الإمارات.

وسيطر الأهلي نسبياً على أول 30 دقيقة، ولكن فشل في ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل اي أهداف، رغم حصول اللاعب حسين الشحات على تنفراد في الدقيقة الـ 9 ، و الفلسيطنى وسام أبو على على فرصه حقيقة، إلا ان حارس الزمالك محمد عواد تألق في التصدي لهما.

وفي الدقيقة الـ 20 انقذت العارضة مرمى الزمالك من هزة شباكه، بعد أن سدد يحيى عطية الله لاعب الأهلى كرة قوية، جاءت على يسار محمد عواس حارس الأبيض.

وفي الدقيقة الـ 30 ألغت تقنية الفار هدف لسيف الدين الجزيرى لصالح الزمالك، بداعى التسلل.

تشكيل الأهلي

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل الأهلي الذي سيخوض به الفريق الأحمر، لخوض مواجهته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وشهد تشكيل الأهلي أمام الزمالك، عودة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر لحراسة عرين الفريق بعدما غاب عن لقاء سيراميكا كليوباترا في البطولة المحلية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحي عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل الزمالك

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.