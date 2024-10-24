مفاجأة صادمة بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024

صدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، الجماهير المصرية بعد إعلانه قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024.

وأكد «كاف» على إقامة حفل جائزة الكرة الذهبية الأفريقية في مدينة مراكش بالمغرب، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى أن الحفل يقام يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، في حفل يشهد توزيع جوائز الأفضل عن عام 2024، منها جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، التي يتنافس عليها نجوم القارة السمراء في مختلف الدوريات وملاعب العالم.

وتوج النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي السابق وجالطا سراي التركي الحالي، بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية 2023، بعدما تفوق على النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشهدت قائمة المرشحين لحصد جائزة هذا العام، غياب محمد صلاح وذلك لأول مرة منذ 7 سنوات، حيث سبق وأن ظفر صلاح بالجائزة مرتين في 2017 و2018، وحل ثانيًا في 2019 و2022 وثالثًا في 2023.

وتواجد بالقائمة، الثنائي المغربي أشرف حكيمي وسفيان رحيمي، في ظل غياب مواطنهما براهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني.

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024

1- الجزائري أمين جويري – ستاد رين الفرنسي

2- البوركينابي إدوموند تابسوبا – باير ليفركوزن الألماني

3- الإيفواري سيمون إدنجرا – برايتون الإنجليزي

4- الكونغولي سانشل ميمبا – مارسيليا الفرنسي

5- الغيني سيرو جيراسي – بوروسيا دورتموند الألماني

6- المغربي أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان الفرنسي

7- المغربي سفيان رحيمي – العين الإماراتي

8- النيجيري إديمولا لوكمان – أتالانتا الإيطالي

9- النيجيري تروست إيكونج – الخلود السعودي

10- الجنوب أفريقي رونوين ويليامز – صن داونز الجنوب أفريقي.