نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، بطولة كرة قدم لـ "الروبوتات" وذلك بملعب مركز شباب الاستاد نطاق حي المناخ.

بالصور.. 150 طفلا يتنافسون بمسابقة كرة قدم للروبوتات في بورسعيد

أشار محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إلى أنه في ظل اهتمام الدولة بالذكاء الاصطناعي، وبالتزامن مع المبادرة الرئاسية "بداية"، جرى تدشين شعبة أندية العلوم والذكاء الاصطناعي بالمديرية بناء على تعليمات دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد على أنه جرى توسيع دائرة المشاركة في المشروع من سن 8 سنوات إلى 17 سنة بحيث يتم تدريب الأطفال المشاركين بالمجان على عدة برامج منها برمجة وتركيب الروبوت، لافتا أنه يشارك في البطولة أكثر من 100 طفل وشاب وفريق من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال قرابة 100 روبوت وفرتها المديرية.

وأوضح أن الأطفال نجحوا في برمجة الروبوت وربطه بتطبيق على الهاتف المحمول يتحكم فيه ويحركه، مشددا على أنه توفر كافة سبل الدعم والإمكانات اللازمة لأعضاء النادي.

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