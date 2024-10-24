شاب ينهي حياته داخل عيادة أسنان في الدقهلية

أنهى شاب بقرية بهوت مركز نبروه محافظة الدقهلية، حياته بتناول مهدئ للآلام "كلورال"، داخل عيادة خاصة لعلاج الفم والأسنان، وجرى نقله إلى مستشفى نبروه المركزي فى محاولة لإنقاذ حياته الا أنه توفى متأثراً بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية و التنفسية نتيجة توقف عضلة القلب.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية،قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة نبروه، من نقطة شرطة مستشفى نبروه المركزي بوصول أحد الأشخاص مصاب بحالة توقف بعضلة القلب اثر تناوله دواء مهدئ للأسنان باحد العيادات الخاصة بقرية بهوت دائرة المركز وتوفي عقب وصوله.

وفاة شاب بعد تناوله عقار مهدئ للآلام فى الدقهلية:

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى المستشفى وبالفحص تبين وفاة المدعو "آدم .م.ا، 25 سنة"، بسبب توقف في عضلة القلب وجرى عمل إنعاش قلبي ورئوي، والحالة لم تستجيب وتم إعلان الوفاة.

وبسؤال مرافقيه أكدوا تناوله دواء تناول دواء للأسنان "كلورال "، منوم ومهدئ داخل احد عيادات الأسنان الخاصة بقرية بهوت دائرة المركز .

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نبروه المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.