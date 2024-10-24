ثنائي الأهلي والزمالك ضمن المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2024

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2024.

وأكد «كاف» على إقامة حفل جائزة الكرة الذهبية الأفريقية في مدينة مراكش بالمغرب، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى أن الحفل يقام يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، في حفل يشهد توزيع جوائز الأفضل عن عام 2024، منها جائزة أفضل مدرب في أفريقيا.

وشهدت قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2024، تواجد ثنائي الأهلي والزمالك، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، والبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفارس الأبيض.

وكان المغربي وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، توج بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023.

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2024

1- مارسيل كولر (الأهلي)

2- جوزيه جوميز (الزمالك)

3- سباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية)

4- إميرسي فاي (كوت ديفوار)

5- هوجو بروس (جنوب أفريقيا)

6- فلورينت إبينجي (الهلال السوداني)

7- كويسي أبياه (السودان)

8- تشيكوينيو كوندي (موزمبيق)

9- براهيما تراوري (بوركينا فاسو)

10- بيدرو جونسفاليس (أنجولا).