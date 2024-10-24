دعوات دولية بضرورة إنهاء الحرب في مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو أعلن عن 800 مليون دولار مساعدة إنسانية للبنان، بالإضافة إلى 200 مليون دولار إلى الجيش اللبناني.

وأضاف، أن الوزير الفرنسي، أكد أهمية وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات للبنان ودعمه وسيادته وتنفيذ القرار 1701 وتوسيع قدرات قوات الأمم المتحدة "يونيفيل" لأداء دورها بعمليات التهدئة على الحدود مع دولة الاحتلال.

وتابع، أن الوزير الفرنسي أكد عمل بلاده على مساعدة اللبنانيين منذ انفجار مرفأ بيروت ثم أحداث 7 أكتوبر من العام الماضي، إذ تحاول باريس الوصول إلى عمليات السلام وإعادة فكرة الإحياء مرة أخرى وهو القيام بعملية هدنة في لبنان في محاولة للرجوع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.