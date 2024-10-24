شوبير ينافس أونانا على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا في عام 2024.

وأكد «كاف» على إقامة حفل جائزة الكرة الذهبية الأفريقية في مدينة مراكش بالمغرب، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى أن الحفل يقام يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، في حفل يشهد توزيع جوائز الأفضل عن عام 2024، منها جائزة أفضل حارس في أفريقيا.

وينافس مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، كأبرز المرشحين لحصد الجائزة.

وحصل المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي، على جائزة أفضل حارس في أفريقيا في عام 2023.

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2024

1- المصري مصطفى شوبير - الأهلي

2- الكاميروني أندريه أونانا – مانشستر يونايتد الإنجليزي

3- الجنوب أفريقي رونوين ويليامز – صنداونز الجنوب أفريقي

4- التونسي أمان الله مميش – الترجي التونسي

5- الجزائري أسامة بن بوط – اتحاد الجزائر

6- الإيفواري يحيى فوفانا – أنجيه الفرنسي

7- الكونغولي ليونيل إمباسي – رودز الفرنسي

8- الغيني ديدجي ديارا – يانج أفريكانز التنزاني

9- المغربي منير المحمدي – نهضة بركان المغربي

10- النيجيري ستانيلي نوابيلي – شيابا يونايتد الجنوب أفريقي.