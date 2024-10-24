مصرع شاب بحادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي في الدقهلية

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ,موتوسيكل علي طريق "'طلخا - شربين" أمام قرية بطرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وجري نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم علي بين موتوسيكل و ملاكي علي طريق "طلخا - شربين" امام قرية بطرة بنطاق المركز ووجود متوفي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ بالفحص تبين تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكى، مما تسبب فى مصرع قائد الموتوسيكل ويدعى "إبراهيم محمد احمد، 18 سنة".

جري نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.