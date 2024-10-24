ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب بحادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ,موتوسيكل علي طريق "'طلخا - شربين" أمام قرية بطرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وجري نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود  بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم علي بين موتوسيكل  و ملاكي علي طريق "طلخا - شربين" امام قرية بطرة بنطاق المركز ووجود متوفي.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ بالفحص تبين تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكى، مما تسبب فى مصرع قائد الموتوسيكل ويدعى "إبراهيم محمد احمد،  18 سنة".
جري نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

txt

مصرع شاب دهسه قطار داخل المحطة في الدقهلية

الدقهلية حادث تصادم مستشفى شربين وقوع حادث تصادم طريق طلخا