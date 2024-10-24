بوتين: نحو نظام عالمي عادل قائم على ميثاق الأمم المتحدة

خلال كلمته في اختتام قمة مجموعة بريكس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك 35 دولة أبدت رغبتها في الانضمام إلى هذه المجموعة.

وأوضح أن قائمة معينة من هذه الدول سيتم قبولها في المرحلة القادمة، مشددًا على أن المجموعة تتبنى سياسة مفتوحة تجاه كل من يرغب في الانضمام دون أي شروط أو ضغوط من أطراف خارجية.

بوتين أشار أيضًا إلى أن البرازيل ستتولى قيادة القمة المقبلة لمجموعة بريكس، مؤكدًا أن المجموعة تسعى إلى بناء نظام دولي يعتمد على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بحيث يكون هذا النظام أكثر إنصافًا وعدالة للجميع.