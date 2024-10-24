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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثلاثي مصري ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2024

بيرسي تاو مع جائزة
بيرسي تاو مع جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2023
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء 2024.

وأكد «كاف» إقامة حفل جائزة الكرة الذهبية الأفريقية في مدينة مراكش بالمغرب، للمرة الثانية على التوالي.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى أن الحفل يقام يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، ويشهد الحفل توزيع جوائز الأفضل عن عام 2024، منها جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.

يتواجد 3 لاعبين مصريين ضمن قائمة المرشحين لحصد الجائزة، حيث يتنافس الثلاثي المصري: حسين الشحات ومصطفى شوبير من الأهلي، وأحمد سيد زيزو من الزمالك.

كان الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الأهلي، قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2023.

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2024

1- مصطفى شوبير (الأهلي)

2- حسين الشحات (الأهلي)

3- أحمد سيد زيزو (الزمالك)

4- أمان الله مميش (الترجي التونسي)

5- ياسين مرياح (الترجي التونسي)

6- رونوين ويليامز (صن داونز الجنوب أفريقي)

7- جون أنتوي (دريمز الغاني)

8- عبد العزيز عيسى (دريمز الغاني)

9- يوسوفو دايو (نهضة بركان المغربي)

10- أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة الجزائري).

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