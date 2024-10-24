محافظ أسوان يكلف معاونه بالإشراف على إصلاح كسر خط الطرد بالكرور

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فور إبلاغه بحدوث كسر مفاجئ فى خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية الـ GRB ، والممتد من محطة الصرف الصحى بمنطقة الكرور ، بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالإشراف الميدانى على أعمال الإصلاح والصيانة للكسر بطريق فيله وذلك بمرافقة القيادات التنفيذية المعنية .

العمل على عودة تدفق مياه الشرب إلى المناطق المضارة من انقطاع المياه

مكلفاً بتكثيف الأعمال ، وتكاتف الجهود بين معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمقاولون العرب والحماية المدنية والوحدة المحلية لسرعة الإنتهاء من شفط كافة كميات المياه ، والبدء فى أعمال الحفر وتغيير الماسورة التى حدث بها الكسر المفاجئ ، وإستبدالها بأخرى ، ليعقب ذلك إجراء أعمال الإختبار ، والعمل على عودة تدفق مياه الشرب إلى المناطق المضارة من إنقطاع المياه لإنتظامها على الوجه الأكمل .

كما أعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليماته لإدارة المرور بتسير الحركة المرورية بالمحاور المختلفة المتجهة من وإلى محور بديل خزان أسوان، والخزان ومنطقة الكرور .

موجهاً بأن يتم بالتوازى سرعة شفط كميات المياه من الشارع وأيضاً ببعض المنازل التى تدفقت بها المياه، مع الدفع بسيارات مياه الشرب إلى المناطق المتضررة من الإنقطاع لتوفيرها للمواطنين المقيمين بها لتلبية إحتياجاتهم منها ، لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح بشكل كامل .

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