الاتحاد العربي للتطوع يكرّم الدكتورة رشا راغب

اجتمعت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مع حسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع ورئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة بالبحرين، والدكتور عيسى بن حسن الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية ورئيس جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية، والدكتورفيصل بن يوسف العنزي الأمين العام للمجلس العربي للشباب، وأنور صالح بوحسن الأمين العام للاتحاد العربي للتطوع ونائب رئيس جمعية الكلمة الطيبة، وذلك على هامش حضورهم حفل تكريم الفائزين بـ "جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي".

ناقش الاجتماع سُبل التعاون المشترك بين الأكاديمية والاتحاد، وشهد أيضًا تكريم حسن بوهزاع الدكتورة رشا راغب، تقديرًا للدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية في تعزيز الوعي بأهمية العمل المجتمعي والتطوعي، وتشجيع خريجيها على المشاركة الفاعلة في هذا المجال.