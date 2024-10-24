طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "عرفت أنا مين"

طرح المطرب طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "عرفت أنا مين" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات خالد صالح وألحان مصطفى جمال وتوزيع مصطفى أبو رية .

https://www.youtube.com/watch?v=4cQBTR0ASs0

كان قد طرح مؤخرا كل من النجم طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة أغنية جديدة تحمل اسم "شغلنهم إحنا غيرهم" من كلمات محمود سوستا وألحان خالد سلطان وتوزيع خليل وشيندى، تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بشكل جديد لاقى إعجاب الجمهور.

كما طرح الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "موجوع والهم قتلنى" من كلمات أحمد حمتو وألحان كيمو الديب وتوزيع قط كرموز.

تقول كلمات الأغنية:" موجوع والهم قتلني وغصب عني دموعي بتبان، وبحاول أداري كتير أني أنا مكسور وأني أنا تعبان، بس أنا ف الآخر بضعف اعمل إيه طب منا إنسان، إنسان والحزن كسرني لكن مضطر أني أنا مشكيش، وبحاول أني أتأقلم مهما اتألم لازم أعيش، والنبي ياعيوني بلاش الدمعة ياريت آه متفضحنيش".