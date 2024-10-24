موتى على قيد الحياة.. جماعات من البشر تعيش تحت الأرض

لطالما ارتبطت فكرة الحياة تحت الأرض بالخوف من الكوارث أو الحروب، ولكن في بعض المجتمعات، يعد العيش تحت سطح الأرض ضرورة بسبب الظروف الاقتصادية أو البيئية، والحياة تحت الأرض ليست مجرد خيال علمي، بل واقع يعيشه الكثيرون حول العالم، سواء كان ذلك بسبب الفقر أو الكوارث أو الحرب، توفر هذه الأماكن مأوى مؤقتا للأشخاص الذين لم يجدوا خيارًا آخر سوى اللجوء إلى أعماق الأرض، وهناك 10 مجتمعات حول العالم اختارت العيش تحت الأرض أو أجبرت عليه:

1-طائفة منعزلة تحت روسيا:

في عام 2012، اكتشفت الشرطة الروسية طائفة إسلامية تعيش تحت الأرض في قازان، حيث لم ير بعض الأطفال النور طوال حياتهم. هذا المجتمع المعزول كان تحت قيادة زعيم يدعى فيزرخمان ساتاروف، الذي ادعى أنه نبي.

2-بلدة المهاجرين السرية في موسكو:

في عام 2011، اكتشفت الشرطة الروسية مجتمعًا سريًا تحت مصنع في موسكو، يعيش فيه مهاجرون غير شرعيين. كانت البلدة تحت الأرض تستخدم في الأصل كملجأ من القنابل.

3- أيتام مجاري بوخارست، رومانيا:

بعد انهيار النظام الشيوعي في رومانيا عام 1989، أُغلقت دور الأيتام، مما اضطر العديد من الأطفال للجوء إلى المجاري بحثًا عن مأوى. يعيش هؤلاء الأطفال وسط القمامة، ويتعاطى العديد منهم المخدرات للهروب من واقعهم المؤلم.

4-سكان الغوطة الشرقية، سوريا:

خلال الحرب الأهلية السورية، لجأ العديد من سكان الغوطة إلى الملاجئ تحت الأرض للهروب من القصف، وهذه الملاجئ المكتظة تفتقر للتهوية الجيدة والكهرباء والمياه، ما جعل الحياة فيها أشبه بالجحيم.



5- مجتمع الأنفاق في لاس فيغاس:

تحت مدينة لاس فيغاس، يعيش ما بين 200 و300 شخص داخل أنفاق تصريف العواصف. يعاني سكان الأنفاق من مشاكل اجتماعية مثل الإدمان، كما أنهم معرضون لخطر الفيضانات المفاجئة.

6- الأيتام المشردون في موسكو، روسيا:

في شوارع موسكو، يقدر عدد الأطفال المشردين بعشرات الآلاف، حيث يلجأ الكثير منهم إلى المجاري خلال الشتاء القارس لتجنب الموت تجمدًا. هؤلاء الأطفال يعانون من الإدمان على المخدرات والبغاء للبقاء على قيد الحياة.

7- مشردو نفق مانهاتن، نيويورك:

يعيش بعض مشردي نيويورك في أنفاق تحت ريفرسايد بارك"، حيث تم توثيق حياتهم من خلال صور وأفلام وثائقية، وهؤلاء الأشخاص يفضلون العيش تحت الأرض بسبب الأوضاع السيئة في ملاجئ المشردين فوق الأرض.

8-المشردون في مجاري بوغوتا، كولومبيا:

تعاني هذه الفئة من مطاردة وقتل من قبل “فرق الموت”، التي تشكلت في التسعينيات للقضاء على المشردين. هؤلاء الأفراد، الذين لا مأوى لهم، اضطروا للهروب إلى المجاري المليئة بالجرذان والبراز بعد أن أصبح الشارع مكانًا غير آمن للبقاء.



9-مدينة كوبر بيدي، أستراليا:

تُعرف هذه المدينة بأنها “المدينة الوحيدة تحت الأرض” في العالم وتقع في الصحراء الأسترالية، حيث تصل درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية، مما اضطر السكان للعيش تحت الأرض لتجنب الحرارة العالية وتعتبر المدينة مركزًا لتعدين الأوبال.

10- قبيلة الجرذ في الصين:

في بكين، يعيش أكثر من مليون شخص في ملاجئ غارات جوية تم حفرها خلال الحرب الصينية السوفيتية في عام 1969. هذه الملاجئ تحولت إلى بيوت مؤقتة لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن فوق الأرض. يُطلق على هؤلاء السكان “قبيلة الجرذ” وغالبًا ما يواجهون تمييزًا بسبب ظروف معيشتهم المتدنية، حيث تفتقر مساكنهم للتهوية الجيدة والراحة.