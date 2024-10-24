الأهلي والزمالك يتنافسان على جائزة أفضل ناد في أفريقيا

يشهد عام 2024 منافسة شرسة بين عملاقي الكرة المصرية، النادي الأهلي والزمالك، على حصد جائزة أفضل ناد في أفريقيا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن قائمة الأندية المرشحة العشرة للظفر بالجائزة.

وأكد «كاف» أن حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية الأفريقية يقام في مدينة مراكش المغربية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، في حفل يشهد توزيع جوائز الأفضل اللاعبين والأندية والمدربين في القارة السمراء.

وتأتي هذه المنافسة الشديدة في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريقان خلال العام الحالي، حيث توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما نجح الزمالك في حصد لقب كأس الكونفيدرالية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي.

وكان الأهلي حصل على جائزة أفضل ناد إفريقي في عام 2023، حيث توج بالعديد من البطولات في الموسم الماضي، على رأسها دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأندية المرشحة لحصد جائزة أفضل ناد في أفريقيا 2024

1- الأهلي

2- الزمالك

3- الترجي التونسي

4- نهضة بركان المغربي

5- مازيمبي الكونغولي

6- صن داونز الجنوب أفريقي

7- سيمبا التنزاني

8- يانج أفريكانز التنزاني

9- دريمز الغاني

10- بترو أتلتيكو الأنجولي.