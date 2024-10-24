السجن 6 سنوات لمتهم يتاجر في الترامادول

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في مخدر الترامادول.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة .

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم رمضان ف. أحرز وحاز وأخرون سبق الحكم عليهم بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد النقيب شادي صبري معاون مباحث قسم المقطم، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثاني السابق الحكم عليهما بالتردد وآخرين على عقاربمنطقة تفتيش السبعين فدان بالحي الرابع وهو عبارة عن بدروم به مخزن ودور أرضي يعلوه طابقين وأنهم يترددون على مخزن بالبدروم وشقة بالدور الأرضي أعلى مدخل المخزن وأنهم يقومون بتخزين كراتين بداخلها علب لأقراص الترامادول بكميات كبيرة لترويجها فيما بعد على زبائنهم من تجار التجزئة، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبط المتهمين الأول والثاني السابق الحكم عليهما وكذا المخزن لضبط ما يحوزانه أو يحرزأنه من مواد مخدرة.