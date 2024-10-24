وزارة الشباب تنظم احتفالية لتكريم المشاركين بمسابقة العهد

فى إطار الاحتفال بالذكرى 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، واستمراراً للدور التوعوى الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القوات المسلحة والمساهمة فى خلق المناخ المناسب للإبداع والإبتكار بين الشباب المصرى، نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إحتفالية لتكريم المشاركين بمسابقة "العهد" فى نسختها الثانية بمشاركة الشباب من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لدى كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية بجميع محافظات الجمهورية ضمن توصيات مشروع القيادات الشبابية الإعلامية.



حضر الاحتفالية مساعد وزير الشباب والرياضة نائباً عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومساعد مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، وعدد من عمداء كليات الإعلام بمختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات.

وفى كلمته، والتي ألقاها نيابةً عن وزير الشباب والرياضة، قال مساعد وزير الشباب والرياضة: "أن النسخة الثانية لمسابقة " العهد “ تأتي استكمالاً للنجاح الباهر لمشروع القيادات الشبابية الإعلامية الهادف نحو خلق كوادر من شباب الإعلام المتخص، وربطهم بالمسؤولية الاجتماعية والوطنيه للعمل الإعلامى لتعزيز قيم الولاء والإنتماء لدى شباب إعلام مصر، وكذلك النشء والشباب والأسر من الجمهور المستهدف”.

وخلال كلمته، رحب مساعد مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بالحضور، مؤكداً على أن الأعمال المشاركة فى المسابقة تعكس مدى إبداع شباب إعلام مصر والإحتراف المهنى لديهم فى تجسيد قصص أبطال ومصابى القوات المسلحة المصرية على مر العصور، مشيداً بالتعاون المثمر والفعال مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية من أجل إستثمار تلك الأعمال الإبداعية وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطنيين .

وتحدثت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث نيابة عن كافة عمداء كليات و اقسام الإعلام في الجامعات المصرية عن دور المسابقة الكبير والفعال والمثمر في تحفيز المناخ الإبداعي المرتبط بالعمل الإعلامي الوطني ومساعده حراك الوطن ورؤي القيادة السياسية تجاه بناء الوطن و التعرف علي أبرز التحديات.

يشارك في المسابقة عدد من كليات وأقسام الإعلام في الجامعات المصرية بواقع ١٦ جامعة ومعهد عالي وأكاديمية وهم جامعات (عين شمس، بني سويف الأهلية، معهد الإسكندرية ، جنوب الوادي، فاروس ، السادس من أكتوبر، المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس CIC، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، بدر، النهضة بني سويف، الشروق ، أكاديمية أخبار اليوم ، مصر للعلوم والتكنولوجيا، معهد الجزيرة، حلوان، الجلالة الاهلية)، بإجمالي ٦٠٨ شاب من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.

تحتوي المسابقة على فئة الأعمال المرئية والتليفزيونية، فئة الأعمال الإذاعية و المسموعه ، فئة الأعمال الصحفية والمكتوبة ، فئة الحملات الإعلانية، حيث جاءت نتيجة المسابقة في فئة الأعمال المرئية والتليفزيونية في المركز الأول فيلم النسر - المعهد الكندي العالي للإعلام ، و في المركز الثاني فيلم بصمه بطل جامعة فاروس ، و في المركز الثالث فيلم العهد - ابطال الجيش - معهد الجزيرة ، وفي فئة الأعمال الإذاعية و المسموعه جاء في المركز الأول بودكاست المسيرة جامعه جنوب الوادي، وفي المركز الثاني دراما إذاعية عظم شهيدك لجامعة الجلالة الاهلية، وفي المركز الثالث الدراما الإذاعية العهد و رجال علي خط النار أكاديمية الشروق.

وفي فئة المطبوعات و الأعمال الصحفية حصل علي المركز الاول مجلة فدائي أكاديمية اخبار اليوم، وفي المركز الثاني مجلة الفرسان لجامعه السادس من اكتوبر، وفي المركز الثالث مجلة دشمة جامعة عين شمس، وفي فئة الحملات الإعلانية حصل على المركز الأول حملة و اغنية قد العهد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، وفي المركز الثاني حملة الابرار جامعه جنوب الوادي ، وفي المركز الثالث حملة ابطال من أجل الوطن جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب.

شهد الحفل تكريم السادة عمداء ورؤساء أقسام الإعلام لدي مختلف الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات إلي جانب كافة الشباب المشاركين في المسابقة.