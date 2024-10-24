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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ندوة حول حبة الغلة القاتلة

القومي للبحوث الاجتماعية
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ندوة حول حبة الغلة
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نظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمحافظة البحيرة ندوة بعنوان " حبة الغلة: الاستخدامات وطرق الحفظ و الأضرار الصحية"  بمركز الابداع الفنى بمدينة دمنهور.
حاضرت فى الندوة  د.نسمة جبريل مدرس الكيمياء الحيوية بالمركز. واستعرضت مجالات العمل البحثية والتوعوية والتدريبية بالمركز . وتحدثت عن مفهوم حبة الغلة، واستخداماتها، وطرق الحفظ الآمنة، والأضرار الصحية الناجمة عنها، وكيفية تقديم الاسعافات الأولية فى حالة وجود إصابة لحين تلقى العلاج فى أسرع وقت.
وقد أقيمت الندوة بحضور  كل من أ. ياسمين الشباسى مدير مركز الابداع الفنى بمدينة دمنهور، و أ. رشا مسئول الثقافة العامة بالمركز، وعدد من طلاب كليتى الخدمة الاجتماعية والدراسات الإسلامية بدمنهور، ومجموعة من طالبات  الثانوية الفنية.

حبة الغلة القومي للبحوث الاجتماعية دمنهور البحيرة