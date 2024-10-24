بدء توافد النجوم لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل إفتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وكان من أول الحضور الفنانة نسرين طافش، أمينة خليل، نجلاء بدر، عمرو منسي، مي سليم، أحمد مجدي، وغيرهم من النجوم.

يضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



يشهد افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي توجيه تحية لذكرى الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا خلال العام المنصرم، في لحظات نتذكر فيها من غادرونا بأعمالهم وأرواحهم التي لا تزال تضيء سماء الفن. هؤلاء الذين تركوا بصمة لا تمحى في قلوبنا وشاشاتنا، كانوا أكثر من مجرد مبدعين؛ كانوا مرآة لقصصنا، وأحلامنا، وتحدياتنا.

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