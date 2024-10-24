بوتين: نريد توسيع عمل "بريكس" على كافة المستويات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجموعة «بريكس» تريد توسيع عملها على مستويات السياسة والاقتصاد والعلوم كافة.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة «بريكس» ، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المجموعة دعت دولا مستقلة ومن أفريقيا وأمريكا اللاتينية، للتعاون مع مجموعة دول بريكس على مستوى التنمية المستدامة.

وأشار، إلى أنّ النهج البناء في العمل، سمح للمجموعة بمناقشة مجموعة كبيرة من الأفكار، والمستقبل يحمل نظرة واعدة نحو عالم متعدد.

وشدد على أن المجموعة تدعم مشاريع الصناعة والبنى التحتية، وترغب في تعزيز التعاون الثقافي بين دولها، لافتًا، إلى أن المجموعة لم تقرر بعد وضع بديل لمنظومة سويفت لمواجهة ذلك عبر التبادل التجاري بالعملات المحلية.