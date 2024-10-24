شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاوني بين مديريتي العمل والتعليم الفني بالإسماعيلية؛ من أجل تدريب طلاب التعليم الفني وصقل مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ووقع البروتوكول كل من حسن الرداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية وإحسان العيادي مدير عام التعليم الفني بالمحافظة؛ وذلك تفعيلًا لمبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية.

وأكد أكرم أن الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي أصبح توجُّها عالميا، لذا قامت الحكومة المصرية بتبني هذا النموذج من التعليم لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم.

لذا تقوم محافظة الإسماعيلية بالاهتمام بإعداد العمالة المصرية الماهرة، لسد احتياجات سوق العمل سواء بالمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى إمكانية استثمار الطاقات البشرية والإنتاجية المعطلة لتصبح عمالة مهنية متدربة ومرخصة يسهل عملها داخل القطر وخارجه.

وصرح حسن الرداد أنه تم تدريب ٢٤ طالبًا في مركز التدريب بمدينة المستقبل في عدة مجالات منها التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة، هذا إلى جانب عقد ورش عن السلامة والصحة المهنية من خلال كوادر متخصصة في هذا المجال.

وأضاف الرداد أنه تم تدريب ٥٠ طالبًا بمدرسة إبراهيم عثمان الصناعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتعريف بأحكام قانون العمل.

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد أطلق مبادرة التدريب من أجل التشغيل يوم السبت الماضي ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤؛ للاهتمام بطلبة التعليم الفني والخريجين وذوي الهمم والمرأة المعيلة للتدريب على المهن الحرفية المختلفة والتي يحتاجها سوق العمل من أجل فتح فرص عمل خاصة بهم ودفع عجلة الإنتاج.