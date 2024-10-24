مباحثات مصرية تركية لتعزيز التعاون السياحي والأثري

شارك السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، في افتتاح المدرسة الإيطالية الفندقية بمدينة الغردقة، حيث التقى بوزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش، ووزير السياحة والآثار المصري السابق شريف فتحي.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي بين دول البحر الأبيض المتوسط، وخاصة بين تركيا ومصر.

أشار السفير شن إلى الدور الهام الذي يلعبه منظمو الرحلات السياحية الأتراك ومشغلو الفنادق في دعم وتنشيط السياحة المصرية.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تعاون كبير بين تركيا ومصر في مجال الآثار في ديسمبر المقبل، وهو ما سيُحدث صدى إيجابيًا في هذا المجال.

كما أكد السفير على أهمية تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الفنادق المصرية تستورد الأثاث ومعدات المطبخ من تركيا.

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