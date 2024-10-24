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الخميس 24 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. عودة الشناوي ووسام أبو علي لتشكيل الأهلي أمام الزمالك

وسام أبو علي لاعب
وسام أبو علي لاعب الأهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي،  تشكيل الأهلي الذي سيخوض به الفريق الأحمر، لخوض مواجهته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.
وتنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وشهد تشكيل الأهلي أمام الزمالك، عودة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر لحراسة عرين الفريق بعدما غاب عن لقاء سيراميكا كليوباترا في البطولة المحلية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: يحي عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق
خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا  وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر
خط الهجوم: وسام أبو علي.

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