محافظ أسوان يوجه السكرتير العام لمناقشة آليات ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بعقد اجتماع لمناقشة تنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات اللازمة لضبط الأسواق والنزول تدريجياً بأسعار السلع الغذائية والأساسية ، وخاصة تخفيض أسعار كراتين البيض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية من أجل تلبية وسد المطالب الجماهيرية ومراعاة الظروف المعيشية والإجتماعية للمواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

وقد حضر الإجتماع كلاً من مديرى جهاز حماية المستهلك ، ومسئول مكتب المستشار العسكرى ، بالإضافة إلى وكلاء مديريتى التموين والزراعة ، فضلاً عن مشاركة رؤساء الوحدات المحلية عبر الفيديو كونفيرانس .

تخفيض أسعار البيض وبيعها بسعر 150 جنيها للكرتونة فى بعض المجمعات الاستهلاكية

وقد بدأ الاجتماع بمتابعة قيام الوحدات المحلية بالمرور الميدانى لتفقد المبادرة الجارية لتخفيض أسعار البيض وبيعها بسعر 150 جنية للكرتونة فى بعض المجمعات الإستهلاكية والمنافذ المتحركة داخل عدد من المدن والقرى ، كما تم بحث كافة الآراء والأفكار والمقترحات بشأن تطبيق تعليمات القيادة السياسية وتفعيل القرارات الواردة من اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع ، ونقل السكرتير العام توجيهات محافظ أسوان بسرعة عقد إجتماع تنسيقى مع كبار التجار من أجل تذليل المشكلات المتعلقة بتكاليف الإنتاج وهامش الربح وغيرها من العقبات الخاصة بالتوريد والنقل والتوزيع ، بالإضافة إلى بحث وتعزيز سبل التعاون بين الجهات المختلفة للتوسع فىإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وتنظيم المبادرات المجتمعية لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع .

مشيراً إلى ضرورة أن يتوازى ذلك مع ضرورة تكثيف الحملات للتفتيش والرقابة وعدم السماح بأى إحتكار للسلع والتعامل بحزم مع أى مخالفات تموينية والبيع بأزيد من الأسعار المقررة للسلع الأساسية والإستراتيجية .