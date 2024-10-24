هدى المفتي تقوي علاقتها بزملائها وصوابع زينب تكشف علاقتها بأحمد مالك

تقرر وديدة الشخصية التي تجسدها الفنانة هدى المفتي في مسلسل “مطعم الحبايب” تحضير طبق "صوابع زينب" بمساعدة صبحي، في محاولة لتنفيذ وصفة جدتها السحرية. هذه اللحظة العفوية أدت إلى كشف العلاقة السرية بين وديدة وصبحي (أحمد مالك) أمام والدها، الشيف أبو المجد (بيومي فؤاد).

هذا الحدث أثار تساؤلات حول كيفية تقبل والدها لتلك العلاقة، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى صراع جديد في المطعم أم لا.

لم يكن دور وديدة مجرد محاولة للطهي، بل كان له تأثير عميق على من حولها، خاصة غالية (انتصار) التي ساعدتها وديدة في التحضير لزفافها. وساهم ذلك في تكوين رابط أخوي قوي بينهما.

وفي حفل الزفاف، نشهد لحظات مفعمة بالبهجة والانسجام بين وديدة وصبحي (أحمد مالك)، وباقي أفراد المطعم حيث تتجلى السعادة وسط أجواء مليئة بالموسيقى والاحتفالات.

مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.